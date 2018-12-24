В ближайшие дни на территории Удмуртии ожидаются метель и снежные заносы
В ближайшие дни на территории Удмуртии ожидаются метель и снежные заносы. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.
Госавтоинспекция МВД по республике просит водителей быть аккуратными на дорогах. Особую осторожность нужно проявлять в темное время суток при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, а также местах, где велика вероятность появления людей на дороге. Также необходимо соблюдать дистанцию, скоростной режим выбирать с учетом состояния дороги и избегать резкого торможения.
Пешеходам в темное время суток обязательно нужно использовать световозращающие элементы, а также учитывать, что гололед увеличивает тормозной путь автомобиля.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения! Будьте предельно внимательны, не создавайте аварийных ситуаций!
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Когда начнет действовать тариф на вывоз мусора? Будут ли его пересматривать? И кто сможет получить льготу 50%? Отвечаем на самые популярные вопросы о мусорной реформе в Удмуртии(подробнее).
В Удмуртии пенсию и пособия в новогодние праздники будут выплачивать по установленному графику(подробнее).
В Удмуртии разыскивают водителя, который сбил 12-летнюю девочку(подробнее).
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»