СЕГОДНЯ 16:53 2018-12-24T16:53:20+03:00

Госавтоинспекция МВД по республике просит водителей быть аккуратнее на дорогах

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В ближайшие дни на территории Удмуртии ожидаются метель и снежные заносы. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

Госавтоинспекция МВД по республике просит водителей быть аккуратными на дорогах. Особую осторожность нужно проявлять в темное время суток при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, а также местах, где велика вероятность появления людей на дороге. Также необходимо соблюдать дистанцию, скоростной режим выбирать с учетом состояния дороги и избегать резкого торможения.

Пешеходам в темное время суток обязательно нужно использовать световозращающие элементы, а также учитывать, что гололед увеличивает тормозной путь автомобиля.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения! Будьте предельно внимательны, не создавайте аварийных ситуаций!

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