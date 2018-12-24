Приятный подарок для ижевчан подготовил Михаило-Архангельский собор
Приятный подарок для ижевчан подготовил Михаило-Архангельский собор. Об этом сообщает информационная служба Ижевской епархии.
В этом году к «поющей ели» добавятся еще два украшения, которые уже установлены на территории храма. Первое украшение – это огромная елочная игрушка, на которой изображен Михаило-Архангельский собор и Ангел, укрывающий его от всего плохого.
Фото: информационная служба Ижевской епархии
И еще один сюрприз – это рождественский Ангел. Он находится за храмом, со стороны улицы Вадима Сивкова. Сфотографироваться с ним может любой желающий.
Фото: информационная служба Ижевской епархии
Эти украшения сделаны специально для храма Ижевска, руку к ним приложили мастера из Санкт-Петербурга.
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