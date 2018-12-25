В Ижевске не восстановили движение трамваев в Восточном поселке
В Ижевске продолжаются восстановительные работы по ликвидации последствий аварии на тяговой подстанции.
- В связи с высоким объемом работ, утром 25 декабря, не будет движения трамваев 5 и 8 маршрутов по улице Халтурина и переулку Грибоедова, - рассказали в пресс-службе ИжГЭТ.
Движение трамваев организовано:
• Маршрут №5: улица Огнеупорная - Центр - маг. "Океан" - ул.Кирова - ул.Тимирязева - Буммаш;
• Маршрут №8 закрыт.
Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства.
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