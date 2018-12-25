2018-12-25T06:05:45+03:00
Происшествия

В Ижевске не восстановили движение трамваев в Восточном поселке

Речь идет 5 и 8 маршрутах
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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В Ижевске продолжаются восстановительные работы по ликвидации последствий аварии на тяговой подстанции.

- В связи с высоким объемом работ, утром 25 декабря, не будет движения трамваев 5 и 8 маршрутов по улице Халтурина и переулку Грибоедова, - рассказали в пресс-службе ИжГЭТ.

Движение трамваев организовано:

• Маршрут №5: улица Огнеупорная - Центр - маг. "Океан" - ул.Кирова - ул.Тимирязева - Буммаш;

• Маршрут №8 закрыт.

Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства.

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