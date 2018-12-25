Новогодний бал для одаренных детей прошел в Ижевске

СЕГОДНЯ 08:45 2018-12-25T09:47:57+03:00

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Новогодний бал для одаренных детей-старшеклассников прошел в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На бал были приглашены лучшие старшеклассники школ Ижевска, которые отличились в учебе, общественной работе и спорте.

- Сегодня здесь - самые достойные ребята, победители конкурсов и олимпиад. Я искренне желаю вам успехов в учёбе и, конечно, счастливого Нового года. Пусть все ваши заветные мечты исполнятся, - поприветствовал всех участников председатель гордумы Ижевска Олег Гарин.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

100 пар танцевали различные танцы, участвовали в розыгрыше новогодней лотереи, новогоднем флэшмобе и получили подарки от Деда Мороза.

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