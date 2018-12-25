Новогодний бал для одаренных детей прошел в Ижевске
Новогодний бал для одаренных детей-старшеклассников прошел в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
На бал были приглашены лучшие старшеклассники школ Ижевска, которые отличились в учебе, общественной работе и спорте.
- Сегодня здесь - самые достойные ребята, победители конкурсов и олимпиад. Я искренне желаю вам успехов в учёбе и, конечно, счастливого Нового года. Пусть все ваши заветные мечты исполнятся, - поприветствовал всех участников председатель гордумы Ижевска Олег Гарин.
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
100 пар танцевали различные танцы, участвовали в розыгрыше новогодней лотереи, новогоднем флэшмобе и получили подарки от Деда Мороза.
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