Средняя зарплата в Удмуртии увеличилась на 10,8% по сравнению с прошлым годом

СЕГОДНЯ 09:00 2018-12-25T09:45:09+03:00

В рейтинге по уровню оплаты труда республика оказалась на 6 месте

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Средняя зарплата в Удмуртии по сравнению с прошлым годом увеличилась на 10,8%. Об этом сообщает Удмуртстат.

За 10 месяцев 2018 года средняя зарплата составляет 31264 рубля, учитывая рост цен, реальная зарплата увеличилась на 8,7%.

Зарплата работников, которые занимаются сельским хозяйством, лесным хозяйством, рыболовством, также выросла и составила 22235 рублей. В отросли добычи полезных ископаемых самый высокий доход – 48542 рубля, а также высокие зарплаты в страховой деятельности – 46538 рублей.

По уровню оплаты труда Удмуртия занимает 6 место после Пермского края, Татарстана, Самарской области, Башкортостана и Нижегородской области. Самая высокая зарплата в Пермском крае – 34477 рублей, а наименьшая в Мордовии – 26092 рубля.

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