2018-12-25T10:06:59+03:00
Экономика

Удмуртия получит 284 млн рублей на расселение ветхого и аварийного жилья

На сегодняшний день насчитывается 700 аварийных домов
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В 2019 году Удмуртия получит 284 млн руб. на расселение ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом глава региона сообщил на ежегодном докладе «О положении в Удмуртской Республике» 25 декабря. Деньги поступят из федерального бюджета в рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

- На эти средства планируется расселение аварийного жилищного фонда общей площадью более 1 тыс. кв. м. То есть программа по переселению из ветхого и аварийного жилья будет продолжена,— сообщил Александр Бречалов.

Согласно данным сайта Реформа ЖКХ, на сегодняшний день в Удмуртии насчитывается 700 аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года.

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