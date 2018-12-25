Ижевчанка Полина Стяжкина стала «Маленькой Мисс России»

СЕГОДНЯ 10:39 2018-12-25T10:50:49+03:00

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Ижевчанка Полина Стяжкина победила в конкурсе красоты и талантов «Маленькая Мисс России» (+4). Об этом она сообщила на своей странице ВКонтакте.

Полина занимается в школе моделей «Ажиотаж» в Ижевске, за два года она становилась победительницей творческих конкурсов, конкурсов красоты и конкурсов моделей в Удмуртии.

- Спасибо, Москва! У меня красивое завершение года,- поделилась Полина на странице ВКонтакте

Фото: https://vk.com/id241408612

Конкурс проходил в Москве, финал состоялся 24 декабря 2018 года.

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