В парке имени Кирова в Ижевске можно очень весело провести новогодние каникулы

СЕГОДНЯ 11:15 2018-12-25T11:29:50+03:00

Мероприятия там начнутся 2 января 2019 года

Изменить размер текста: A A

В парке имена Кирова в Ижевске можно очень весело провести новогодние каникулы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятия начнутся 2 января 2019 года, в 10.00 пройдет фестиваль дворовых игр. Пройдут всеми известные игры – царь горы, игры в снежки, катание с горки, хоккей. Главный приз – снегокат.

Далее, 3 января 2019 года, в 12.00 на теннисном корте пройдет фестиваль «Открытая варежка 2019». Участники сыграют в волейбол в варежках, принять участие могут команды из трех человек. Регистрация продлится до 2 января.

4 января 2019 года в 12.00 пройдет забег Дедов Морозов, принять участие может каждый, главное – это костюм Деда Мороза. Все участники получат приятные подарки. Регистрацию можно пройти до 1 января включительно.

Также 5 января 2019 года в 10.00 на Ижевском пруду пройдет фестиваль зимней рыбалки «Золотая лунка 2019». Победителем окажется тот, у кого будет самый большой улов. Награждение пройдет 6 января на Центральной площади. Регистрацию можно пройти на сайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Открытие самого длинного катка в Ижевске перенесли на 26 декабря (подробнее)

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Театральные представления, фестивали, файер-шоу и бесплатные концерты, которые ждут ижевчан с 27 декабря по 7 января (подробнее)

Какой подарок выбрать друзьям, родственникам, коллегам? Предлагаем посмотреть 7 идеальных подарков на Новый год (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».