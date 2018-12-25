За декабрь 2018 года выявлено 26 преступлений в сфере незаконного оборота леса в Удмуртии

СЕГОДНЯ 12:18 2018-12-25T13:03:16+03:00

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Сотрудниками органов внутренних дел по Удмуртии во взаимодействии с Минприродных ресурсов и территориальным управлением Россельхознадзора во время проверок в сфере незаконного оборота леса и лесопродкуции было выявлено 26 преступлений. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Возбуждено 13 уголовных дел по статье незаконная порубка деревьев и кустарников, 12 дел по статье кража, и одно дело в отношении лесничего по статье превышение должностных полномочий.

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Общая сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей. Для того, чтобы возместить ущерб, сотрудники внутренних дел изъяли древесину и технику, которую использовали преступники.

К административной ответственности привлечены 20 лиц, выявлено 15 административных правонарушений.

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