В Удмуртии семьям-студентам с маленьким ребенком будут выплачивать 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:50 2018-12-25T13:51:26+03:00

Но и мама и папа должны быть студентами очной формы

Изменить размер текста: A A

Молодым семьям с маленьким ребенком, где мама и папа являются студентами очной формы планируют выплачивать 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Удмуртии в Госсовете в ходе годового доклада.

- В настоящее время в молодежной среде распространяется идеология добровольной бездетности, а также устойчивая тенденция к откладыванию рождения первого ребенка на более поздний период, - пояснил Александр Бречалов.

На данный момент такие семьи получают 15 тысяч рублей на ребенка.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Что ждет жителей Ижевска в новогоднюю ночь на Центральной площади, выяснила "Комсомолка"(подробнее)

Еще не знаете куда пойти в новогодние каникулы? Можно, например, в парк имени Кирова, там будет очень много интересных мероприятий(подробнее)