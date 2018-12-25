2018-12-25T13:51:26+03:00
Общество

В Удмуртии семьям-студентам с маленьким ребенком будут выплачивать 100 тысяч рублей

Но и мама и папа должны быть студентами очной формы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Молодым семьям с маленьким ребенком, где мама и папа являются студентами очной формы планируют выплачивать 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Удмуртии в Госсовете в ходе годового доклада.

- В настоящее время в молодежной среде распространяется идеология добровольной бездетности, а также устойчивая тенденция к откладыванию рождения первого ребенка на более поздний период, - пояснил Александр Бречалов.

На данный момент такие семьи получают 15 тысяч рублей на ребенка.

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