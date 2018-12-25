В Удмуртии семьям-студентам с маленьким ребенком будут выплачивать 100 тысяч рублей
Молодым семьям с маленьким ребенком, где мама и папа являются студентами очной формы планируют выплачивать 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Удмуртии в Госсовете в ходе годового доклада.
- В настоящее время в молодежной среде распространяется идеология добровольной бездетности, а также устойчивая тенденция к откладыванию рождения первого ребенка на более поздний период, - пояснил Александр Бречалов.
На данный момент такие семьи получают 15 тысяч рублей на ребенка.
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