2018-12-26T07:08:59+03:00
Общество

Открытие главной елки Ижевска и Ледового городка будет 27 декабря

Будет лазерное шоу, барабаны, неоновые огни
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Уже в четверг, 27 декабря, в Ижевске на Центральной площади зажгут огни на главной елочке города и откроют Ледовый городок. Как сообщает пресс-служба муниципального образования, на празднике будут театральные постановки, игры, конкурсы, лазерное шоу, барабаны, неоновые огни. Но есть и главный сюрприз, который пока держится в секрете.

- Резиденты праздника - сказочные персонажи - расскажут о жизни Деда Мороза. Театр «Молодой человек» и творческие коллективы Ижевска представят горожанам сказку «Как рос Дед Мороз» - эту сказку написал Сергей Шувалов специально для новогоднего мероприятия, - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что в этом году главной темой оформления Ледового городка стал театр. Уже сейчас можно увидеть на площади Щелкунчика, Жар-птицу, Руслана и Людмилу, лабиринт-горку «Сырный город» и большой игровой комплекс «Дворец Спящей красавицы».

Начало праздника в 16.00

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