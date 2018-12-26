2018-12-26T10:23:04+03:00
Общество

Для обучения всех детей в первую смену Ижевску не хватает 14 школ

А в целом по республике нужна 31 школа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Для обучения всех детей в первую смену Ижевску не хватает 14 школ. Об этом Александр Бречалов рассказал в эфире ГТРК «Удмуртия».

Глава Удмуртии отметил, что ведется большая работа и уже в следующем году будет сдана школа на улице Леваневского, а также начинается строительство школы по лице Берша. Также он сообщил, что с 1999 по 2016 год в Ижевске не было построено ни одной школы.

- Потребность актуальная для того, чтобы дети не учились во вторую смену – это 14 школ. Строительство детских садов и школ - одна из первоочередных задач. При этом проблема стоит остро не только в Ижевске, но и по всей республике - отметил глава республики.

В целом по Удмуртии нужна еще 31 общеобразовательное учебное заведение.

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