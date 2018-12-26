Какие планы на 2019 год у жителей Ижевска

СЕГОДНЯ 10:10 2018-12-26T10:28:22+03:00

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Жители Ижевска в ходе опроса поделились планами на 2019 год. Об этом сообщают специалисты Авито, которые провели традиционный предновогодний опрос.

Итак, в 2019 году многие ижевчане планируют сменить свой автомобиль – 34%. Еще 24% опрошенных планирует заняться ремонтом квартиры или дома, 19% хотели бы купить квартиру. А вот 6% респондентов вовсе хотят переехать в другой город.

Также 25% планируют получить повышение в должности или зарплате, а 22% открыть свой бизнес. Большинство ижевчан устраивает собственная личная жизнь – 55%, они менять ничего не планируют, но 2% отпрошенных все-таки задумывается о разводе.

Респондентов спросили о том, что они просят у Деда Мороза и тут кто во что горазд. Кто-то просит здоровья, денег, автомобиль. А вот и некоторые оригинальные мечты: 100 лет жизни;

Депутатское кресло; Доллар по 26 рублей, НДС 18%; Хочу вновь бежать со скоростью ветра, опять почувствовать себя чемпионом; Фарт по жизни; Поцелуй; Хочу в СССР; Получить возможность высыпаться за 4 часа; Чтобы у всех было здоровье и не было войны; Просто хочу быть счастливой! Ну и шубка не помешает.

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