2018-12-26T10:17:55+03:00
Дом. Семья

В новогодние праздники перекроют движение по нескольким улицам Ижевска

Общественный транспорт перенаправят только 2 января 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В новогодние праздники перекроют движение по нескольким улицам Ижевска. Постановление главы города Олега Бекмеметьева опубликовали на официальном сайте администрации.

На данный момент движение перекрыто по набережной от улицы Милиционной до эспланады, движение будет перекрыто до 20 января 2019 года.

С 19.00 31 декабря по 03.00 1 января движение будет перекрыто по улице Пушкинская на участке от Советской до Кирова, а также по улице Наговицына от улицы Коммунаров до улицы Вадима Сивкова. Временно движение будет перекрыто по улице Лихвинцева от улицы Коммунаров до Пушкинской и по улице Бородина на участке от улицы Свободы до улицы Пушкинской.

Движение общественного транспорта в новогоднюю ночь не изменится.

Также 2 января 2019 года с 18.00 до 21.00 перекроют те же самые участки, а общественный транспорт перенаправят.

Напомним, что в новогоднюю ночь пройдет много интересных мероприятий на Центральной площади (подробнее).

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