В Ижевске будут пробовать новый способ применения реагентов

СЕГОДНЯ 12:23 2018-12-26T12:23:55+03:00

Уже сейчас соли стало меньше на улицах города

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В Ижевске будут пробовать по-новому посыпать улицы реагентами, которые влияют на быстрое таяние снега. Как сообщил глава города Олег Бекмеметьев в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+), к сожалению, состав реагентов нормирован и за ним строго следят надзорные органы. А вот стараться менять рецептуру в зависимости от температуры, никто не запрещал.

- И это позволит достигать качественного таяния, без образования кашицы. В последнее время мы уже уменьшили солевую атаку на город, и жители стали это замечать. По крайней мере, по обратной связи мы это видим. Значит, будем продолжать, - сообщил Олег Бекмеметьев.

Кстати, «Комсомолка» решила выяснить, чем именно обрабатывают дороги Ижевска, как материалы влияют на нашу обувь и в каких районах города лучше не гулять. И, да, при эксперименте пострадали сапоги (продолжение).

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