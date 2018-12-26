На пост главы города Глазов претендуют восемь человек
На пост главы горда Глазов претендуют восемь человек. Об этом сообщается на сайте города.
25 декабря, во вторник, закончился прием документов на должность главы Глазова. В итоге на пост главы претендуют восемь человек: замдиректора по общим вопросам ООО «Миладент» Сергей Кондратьев, заместитель вице-президента - управляющий производственной площадкой пермский хладокомбинат «Созвездие» Сергей Коновалов, гендиректор ООО «Альфа-Партнер» Олег Лебедев, председатель совета депутата Ярского района Александр Старцев, предприниматель Алексей Мелехин, гендиректор ООО «Стимул» Дмитрий Муханов, замдиректора ООО «Издательство "Мой город"» Алексей Рыков и начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Глазова Андрей Ушаков.
Конкурсная комиссия пройдет уже 28 декабря, претенденты представят свои программы по развитию города. Комиссия должна будет выбрать двух кандидатов для тайного голосования в глазовской гордуме.
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