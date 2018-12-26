2018-12-26T15:05:41+03:00
Общество

На пост главы города Глазов претендуют восемь человек

Прием документов на конкурс закончился 25 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На пост главы горда Глазов претендуют восемь человек. Об этом сообщается на сайте города.

25 декабря, во вторник, закончился прием документов на должность главы Глазова. В итоге на пост главы претендуют восемь человек: замдиректора по общим вопросам ООО «Миладент» Сергей Кондратьев, заместитель вице-президента - управляющий производственной площадкой пермский хладокомбинат «Созвездие» Сергей Коновалов, гендиректор ООО «Альфа-Партнер» Олег Лебедев, председатель совета депутата Ярского района Александр Старцев, предприниматель Алексей Мелехин, гендиректор ООО «Стимул» Дмитрий Муханов, замдиректора ООО «Издательство "Мой город"» Алексей Рыков и начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Глазова Андрей Ушаков.

Конкурсная комиссия пройдет уже 28 декабря, претенденты представят свои программы по развитию города. Комиссия должна будет выбрать двух кандидатов для тайного голосования в глазовской гордуме.

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