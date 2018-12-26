Ухудшение погоды прогнозируется в Удмуртии в ночь с 26 на 27 декабря
В Удмуртии прогнозируется ухудшение погоды в ночь с 26 на 27 декабря 2018 года. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.
В республике ожидается сильный снег, главное управление МЧС по Удмуртии рекомендует воздержаться от дальних поездок на личном автомобиле. Ездить только на зимней резине.
Водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Пешеходам переходить проезжую часть в установленных местах, убедившись в отсутствии транспортного средства или полной его остановке, также подобрать нескользящую обувь с устойчивой, желательно микропористой или ребристой подошвой.
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