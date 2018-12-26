2018-12-26T11:55:45+03:00
Общество

Ухудшение погоды прогнозируется в Удмуртии в ночь с 26 на 27 декабря

Ожидается сильный снег
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии прогнозируется ухудшение погоды в ночь с 26 на 27 декабря 2018 года. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.

В республике ожидается сильный снег, главное управление МЧС по Удмуртии рекомендует воздержаться от дальних поездок на личном автомобиле. Ездить только на зимней резине.

Водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Пешеходам переходить проезжую часть в установленных местах, убедившись в отсутствии транспортного средства или полной его остановке, также подобрать нескользящую обувь с устойчивой, желательно микропористой или ребристой подошвой.

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