2018-12-26T15:08:43+03:00
Спорт

Время стартов «Ижевской винтовки» на 27 декабря перенесли

Женская гонка уже завершилась
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Время стартов «Ижевской винтовки» на 27 декабря перенесли. Об этом сообщают организаторы.

27 декабря, в четверг, мужской спринт на 10 километров начнется в 14.00. Автобусы от остановки микрорайон «Север» отправятся на спортивный комплекс им. Демидова А.М. в 13.30. Обратно в 15.30.

Напомним, что 26 декабря, в среду, начался чемпионат России по биатлону 49-й «Ижевской винтовки». Женщины соревновались в гонке на 15 км. Лучшее время показала Наталья Гербулова (Красноярский край), второе место заняла Маргарита Васильева (Красноярский край), тройку замкнула Лариса Куклина (ЯНАО).

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