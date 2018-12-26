СЕГОДНЯ 13:15 2018-12-26T15:08:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Время стартов «Ижевской винтовки» на 27 декабря перенесли. Об этом сообщают организаторы.

27 декабря, в четверг, мужской спринт на 10 километров начнется в 14.00. Автобусы от остановки микрорайон «Север» отправятся на спортивный комплекс им. Демидова А.М. в 13.30. Обратно в 15.30.

Напомним, что 26 декабря, в среду, начался чемпионат России по биатлону 49-й «Ижевской винтовки». Женщины соревновались в гонке на 15 км. Лучшее время показала Наталья Гербулова (Красноярский край), второе место заняла Маргарита Васильева (Красноярский край), тройку замкнула Лариса Куклина (ЯНАО).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Тариф на вывоз мусора в Удмуртии приемлемый»: Александр Бречалов поделился мнением по поводу нового тарифа и дальнейшей работы регоператора (подробнее).

Внимание! МЧС предупреждает жителей Удмуртии об ухудшении погоды (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».