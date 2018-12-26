«Тариф на вывоз мусора в Удмуртии приемлемый»: Александр Бречалов о нововведениях

СЕГОДНЯ 10:34 2018-12-26T11:49:46+03:00

Также он отметил, что в первые месяцы могут возникнуть перебои

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Александр Бречалов назвал тариф за вывоз мусора приемлемым. Об этом глава Удмуртии сообщил на прямом эфире ГТРК «Удмуртия» 25 декабря.

- Мы понимаем, что тариф нужно снижать, но сейчас он приемлемый - мы отработали его по всем населенным пунктам. Мы допускаем, что в работе регоператора будут сбои. Я прошу отнестись к этому с пониманием - в таком формате в Удмуртии еще никто не работал. Я уверен, что в течение трех-четырех месяцев у нас будет выстроенная система по вывозу мусора, - пояснил Александр Бречалов.

Напомним, что 20 декабря власти утвердили единый тариф на вывоз мусора для жителей Удмуртии, он не будет превышать 100 рублей (подробнее).

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