Поликлиника в Ленинском районе Ижевска начнет работать в марте 2019 года
Новая поликлиника в Ленинском районе Ижевска должна заработать уже в марте 2019 года. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире ГТРК «Удмуртия».
По словам Александра Бречалова, поликлиника достроена и в марте 2019 года она должна заработать. То есть ее достроили, она с оборудованием. Сейчас идет сертификация, поэтому в марте следующего года в Ленинском районе будет современная, укомплектованная современным оборудованием поликлиника.
Кстати, здание поликлиники является долгостроем, строительство началось еще в далеком 2012 году. Финансировал строительство объекта резервный фонд президента России.
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