2018-12-26T15:12:30+03:00
Общество

Поликлиника в Ленинском районе Ижевска начнет работать в марте 2019 года

На данный момент она уже достроена
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Новая поликлиника в Ленинском районе Ижевска должна заработать уже в марте 2019 года. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире ГТРК «Удмуртия».

По словам Александра Бречалова, поликлиника достроена и в марте 2019 года она должна заработать. То есть ее достроили, она с оборудованием. Сейчас идет сертификация, поэтому в марте следующего года в Ленинском районе будет современная, укомплектованная современным оборудованием поликлиника.

Кстати, здание поликлиники является долгостроем, строительство началось еще в далеком 2012 году. Финансировал строительство объекта резервный фонд президента России.

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