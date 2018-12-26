2018-12-26T15:06:19+03:00
Общество

Закроют ли опасный фонтан, который стоит на Центральной площади Ижевска?

Сейчас конструкцию заметает снегом
Лилия Александрова
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Музыкальный фонтан, который стоит на Центральной площади Ижевска, в данный момент выключен и покрывается снегом. Однако конструкция до сих пор не «законсервирована» на зиму. Тем временем, внутри чаши есть опасные конструкции, которые могут навредить здоровью взрослых и детей. А впереди – новогодние праздники.

Как сообщил начальник Управления организации охраны общественного порядка МВД по Удмуртии Олег Опарин вопрос безопасности конструкции уже поднимали.

- Там есть не только штыри. В конструкции фонтана использована латунь, которая может привлечь сбытчиков металла, - уточнил Олег Опарин.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Как сообщил «Комсомолке» глава Ижевска Олег Бекмеметьев, обезопасить фонтан планируется до 27-29 декабря.

- В любом случае, в новогоднюю ночь и праздники он будет закрыт, - прокомментировал Олег Бекмеметьев.

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