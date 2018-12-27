«Ижевская винтовка»: кто из мужчин показал лучший результат
С 26 декабря стартовала «Ижевская винтовка», в рамках которой проходит Чемпионат России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии. Соревнования продлятся до 29 декабря.
В спринтерской гонке у мужчин спортсмены из Удмуртии не вошли в топ-30 – Виктор Плицев оказался на 36 месте. В этом году республику представляют шесть биатлонистов мужчин. Призовые места заняли Алексей Слепов (Санкт-Петербург), Павел Магазеев (Санкт-Петербург) и Максим Цветков (Москва и Вологодская область).
Напомним, что 27 декабря, в четверг мужской спринт на 10 км перенесли(подробнее)
А также посмотреть видеотрансляцию соревнований можно посмотреть в группе ВКонтакте «Минспорт Удмуртии».
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