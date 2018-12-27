2018-12-27T11:43:40+03:00
Дом. Семья

26 декабря состоялось открытие самого длинного катка в Ижевск

Он разделен на три зоны
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Евгений ПомеранцевФото: Евгений Померанцев
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26 декабря, в парке имени Кирова в Ижевске открылся самый длинный каток. Его длина 330 метров и площадью 3500 квадратных метров.

Фото: Евгений Померанцев

Фото: Евгений Померанцев

«Топтыжкин каток» так назвали его организаторы КОМОС ГРУПП и Ижкомбанк. На открытии проводились игры, конкурсы, была развлекательная программа. Также все желающие могли покататься с настоящим медведем Топтыжкой.

Фото: Евгений Померанцев

Фото: Евгений Померанцев

Каток разделен на три зоны – детская, где смогут попробовать свои силы даже самые маленькие, общая – самая большая по площади зона, для всех уровней подготовки и зона для профессионалов (там можно будет исполнять трюки).

Фото: Евгений Померанцев

Фото: Евгений Померанцев

Фото: Евгений Померанцев

Фото: Евгений Померанцев

Напомним, что каток работает с 10:00 до 22:00.

Стоимость проката: Взрослый - 150 рублей в час, детский (до 7 лет) - 100 рублей в час. Со 2-го часа скидка - 10%. Безлимит - 400 рублей, взрослый, 300 рублей детский.

Со своими коньками бесплатно.

Фото: Евгений Померанцев

Фото: Евгений Померанцев

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