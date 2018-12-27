2 января 2019 года всех жителей Ижевска ждет свето-видеошоу на Центральной площади

СЕГОДНЯ 10:18 2018-12-27T10:23:40+03:00

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Всех жителей Ижевска 2 января 2019 года в 19:00 ждет свето-видеошоу на Центральной площади. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Ровно в 19:00 на фасаде здания Правительства республики начнется красочное свето-видеошоу. На стенах здания оживут образы произведений Петра Ильича Чайковского: «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Вальс цветов».

Во время свето-видеошоу Центральная площадь и улица Пушкинская останется без света. Также улица Пушкинская будет перекрыта для движения для общественного транспорта в том числе.

Кто по каким-либо причинам пропустит первое шоу, его покажут второй раз в 20.10. Далее пройдет концерт группы «Ундервуд». Поклонники смогут вместе с группой отпраздновать Новый год, вспомнить любимые песни и насладиться харизмой бессменных лидеров группы – Максима Кучеренко и Владимира Ткаченко.

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