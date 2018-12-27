Кальянные в Удмуртии планируют запретить

СЕГОДНЯ 11:12 2018-12-27T12:48:54+03:00

Также не так давно ограничили продажу вейпов и электронных сигарет

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В Удмуртии планируют запретить кальянные или, по крайней мере, решить проблему курения кальянов молодыми людьми. Об этом сообщил председатель государственного совета республики Алексей Прасолов.

- В этих кальянных оказываются ребятишки, мальчики и девочки, вообще восьмиклассники. Ну куда это годится? Я думаю, мы выразим общее мнение населения, что в отношении этих кальянов нужно будет принимать какие-то очень жесткие меры, - пояснил Алексей Прасолов.

Напомним, что с 1 ноября в Удмуртии запрещено продавать вейпы несовершеннолетним. Сумма штрафа за такое нарушение будет доходить до 100 000 рублей (подробнее).

А также вейпы в Удмуртии приравняли к сигаретам. Опасны ли они? Формируют ли зависимость? И какие еще меры могут быть приняты, ограничивающие курение в общественных местах? Разбираемся со специалистами (продолжение).

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