Кальянные в Удмуртии планируют запретить
В Удмуртии планируют запретить кальянные или, по крайней мере, решить проблему курения кальянов молодыми людьми. Об этом сообщил председатель государственного совета республики Алексей Прасолов.
- В этих кальянных оказываются ребятишки, мальчики и девочки, вообще восьмиклассники. Ну куда это годится? Я думаю, мы выразим общее мнение населения, что в отношении этих кальянов нужно будет принимать какие-то очень жесткие меры, - пояснил Алексей Прасолов.
Напомним, что с 1 ноября в Удмуртии запрещено продавать вейпы несовершеннолетним. Сумма штрафа за такое нарушение будет доходить до 100 000 рублей (подробнее).
А также вейпы в Удмуртии приравняли к сигаретам. Опасны ли они? Формируют ли зависимость? И какие еще меры могут быть приняты, ограничивающие курение в общественных местах? Разбираемся со специалистами (продолжение).
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