Итоги года дорог подвели в Миндортрансе Удмуртии

СЕГОДНЯ 16:20 2018-12-27T16:23:11+03:00

По сравнению с прошлым годом республика в 1,5 раза нарастила темпы ремонтов

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Итоги года дорог подвели в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Главным достижением этого года считаю качественно новый подход к проектированию и выполнению работ в дорожном хозяйстве. Мы теперь активно взаимодействуем с общественными организациями. Нынче ввели пятиступенчатую систему контроля качества, - сказал Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

В течение всего сезона в республике восстановлено 132 километра дорог, отремонтировано более 256 километров регионального значения и реконструировано 44,5 километра. По сравнению с прошлым годом Удмуртия более чем в 1,5 раза увеличила темпы ремонтов.

Реализация федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продлится до 2024 года.

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