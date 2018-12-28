Ижевчанам навязывают покупку фильтров для воды

СЕГОДНЯ 10:54 2018-12-28T12:06:11+03:00

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Ижевчане жалуются на то, что им навязывают покупку фильтров для воды. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртии.

С начала 2018 года в управление поступило 37 жалоб на людей, которые ходят по квартирам, представляются сотрудниками водоканала и навязывают продажу и установку системы водоочистки.

Управление Роспотребнадзора по Удмуртии информирует, что в случае подписания гражданином договора и отсутствия у него претензий к качеству системы очистки воды, расторгнуть договор и вернуть уплаченные за систему водоочистки денежные средства будет невозможно.

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