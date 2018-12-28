2018-12-28T12:06:11+03:00
Общество

Ижевчанам навязывают покупку фильтров для воды

В Роспотребнадзор поступило 37 жалоб
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Ижевчане жалуются на то, что им навязывают покупку фильтров для воды. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртии.

С начала 2018 года в управление поступило 37 жалоб на людей, которые ходят по квартирам, представляются сотрудниками водоканала и навязывают продажу и установку системы водоочистки.

Управление Роспотребнадзора по Удмуртии информирует, что в случае подписания гражданином договора и отсутствия у него претензий к качеству системы очистки воды, расторгнуть договор и вернуть уплаченные за систему водоочистки денежные средства будет невозможно.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Глава Удмуртии примет участие в одном благотворительном проекте, подробнее читайте по ссылке.

Ого! В Удмуртии появилась уже четвертая робото-ферма (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ижевчанка прятала в квартире своего мужа, у которого не было регистрации
Мошенник обманул пенсионерку из Удмуртии и пытался украсть у нее 60 тысяч рублей
Первым замруководителя администрации главы Удмуртии стал московский чиновник
По факту ДТП с участием пассажирской маршрутки в Удмуртии начата прокурорская проверка
Абонент Tele2 снял киноновеллу о счастье
Группа «План Ломоносова» представила в Ижевске панк-поэму «Облако в штанах» и песню «Я любовь»
Водитель машины «Форд» сбил лося в Удмуртии
Автомобиль «Рено-Логан» взрезался в остановку на автодороге «Кизнер-Грахово»
Новые дорожные знаки появятся на улицах Ижевска
Александр Бречалов примет участие в благотворительном проекте «Мечтай со мной»
В Удмуртии разыскивают двоих пропавших детей
В Удмуртии появилась четвертая робото-ферма