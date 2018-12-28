2018-12-28T11:50:29+03:00
Политика

Первым замруководителя администрации главы Удмуртии стал московский чиновник

К своим обязанностям замруководителя приступит 26 декабря
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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Фото: Управление района Молжаниновский города МосквыФото: Управление района Молжаниновский города Москвы
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Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ о назначении Артура Силиверстова первым заместителем руководителя администрации главы и правительства республики. Он приступит к своим обязанностям с 26 декабря.

Ранее Силиверстов работал в Москве. Он занимал должность главы управы Молжаниновского района столицы. Ранее являлся начальником организационного управления префектуры Северного административного округа Москвы.

Руководителем администрации является Сергей Смирнов.

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