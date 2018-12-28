Первым замруководителя администрации главы Удмуртии стал московский чиновник
Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ о назначении Артура Силиверстова первым заместителем руководителя администрации главы и правительства республики. Он приступит к своим обязанностям с 26 декабря.
Ранее Силиверстов работал в Москве. Он занимал должность главы управы Молжаниновского района столицы. Ранее являлся начальником организационного управления префектуры Северного административного округа Москвы.
Руководителем администрации является Сергей Смирнов.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Глава Удмуртии примет участие в одном благотворительном проекте, подробнее читайте по ссылке.
Театральные представления, фестивали, файер-шоу и бесплатные концерты, которые ждут ижевчан с 27 декабря по 7 января(подробнее)
Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»