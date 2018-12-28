Госавтоинспекция предупредила водителей Удмуртии о запрете управления автомобилем в пьяном виде

СЕГОДНЯ 13:00 2018-12-28T13:00:19+03:00

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Госавтоинспекция Ижевска в преддверии Нового года напоминает об ответственности за управление машины в нетрезвом виде.

Также если водитель первый раз попадается инспектору в пьяном виде, его ждет наказание в виде лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Но при повторном правонарушении водитель понесет уголовную ответственность. В результате которой прав лишат уже на три года, либо штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет.

Не наказывайте себя! Воспользуйтесь для поездки услугами общественного транспорта или такси.

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