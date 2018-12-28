2018-12-28T13:00:19+03:00
Общество

Госавтоинспекция предупредила водителей Удмуртии о запрете управления автомобилем в пьяном виде

В противном случае автолюбителю грозит лишение прав
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Госавтоинспекция Ижевска в преддверии Нового года напоминает об ответственности за управление машины в нетрезвом виде.

Также если водитель первый раз попадается инспектору в пьяном виде, его ждет наказание в виде лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Но при повторном правонарушении водитель понесет уголовную ответственность. В результате которой прав лишат уже на три года, либо штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет.

Не наказывайте себя! Воспользуйтесь для поездки услугами общественного транспорта или такси.

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