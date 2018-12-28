По факту ДТП с участием пассажирской маршрутки в Удмуртии начата прокурорская проверка
По факту ДТП с участием пассажирской маршрутки в Удмуртии началась прокурорская проверка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
ДТП произошло 28 декабря на автодороге Елабуга - Пермь в Можгинском районе республики. Установлено, что столкнулись «Газель», которая перевозила пассажиров и грузовик «Вольво», есть пострадавшие.
В ходе проверки будут устанавливаться обстоятельства аварии и лица, которые в ней виновны. Также будет проверяться законность перевозки пассажиров и соблюдение требований безопасности.
Подробности аварии, кто пострадал и как они себя чувствуют, читайте здесь.
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