По факту ДТП с участием пассажирской маршрутки в Удмуртии начата прокурорская проверка

СЕГОДНЯ 11:16 2018-12-28T12:03:08+03:00

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По факту ДТП с участием пассажирской маршрутки в Удмуртии началась прокурорская проверка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

ДТП произошло 28 декабря на автодороге Елабуга - Пермь в Можгинском районе республики. Установлено, что столкнулись «Газель», которая перевозила пассажиров и грузовик «Вольво», есть пострадавшие.

В ходе проверки будут устанавливаться обстоятельства аварии и лица, которые в ней виновны. Также будет проверяться законность перевозки пассажиров и соблюдение требований безопасности.

Подробности аварии, кто пострадал и как они себя чувствуют, читайте здесь.

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