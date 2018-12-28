2018-12-28T13:22:10+03:00
Общество

Жители Ижевска любят больше кошек, чем собак

Самые популярные породы кошек и собак – шотландец и шпиц
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Жители Ижевска любят больше, на 22% кошек, чем собак и в рейтинге стал девятым из 12 городов, где любят кошек. Об этом сообщают специалисты Авито.

По итогам 2018 года кошек было продано больше, чем собак. Собак продавали почти в четыре раза дороже, чем кошек.

Породы, которым отдают предпочтение горожане – шотландская кошка и шпиц. Интересно, что в прошлом году те же породы были востребованы среди населения.

В 2018 году собаку в Ижевске можно было купить за 12254 рубля, в кошку – до 2924 рублей. Дороже всего за собаку просят в Москве – 19808 рублей, а за кота 8333 рубля. Дешевле всего можно купить собаку в Барнауле – 7906 рублей, а кошку в Ульяновске – 2182 рубля.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жителей Удмуртии предупреждают об ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде(подробнее)

Первым замруководителя администрации главы Удмуртии стал московский чиновник, подробнее читайте по ссылке

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заседание по делу экс-главы Удмуртии Соловьева пройдет 9 января 2019 года
В Ижевске трамвай сбил пешехода
Свидетелями по делу экс-главы Удмуртии Соловьева будут члены правительства и администрации Ижевска
Сергей Коновалов и Александр Старцев претендуют на пост главы города Глазов
Полицейские задержали грабителей новогодних украшений из магазина в Удмуртии
Ижкомбанк дарит новогоднее настроение
Самый холодный март и снег 1 июня: какой была погода в Ижевске в 2018 году
В Завьяловском районном суде Удмуртии началось предварительное слушание по уголовному делу Александра Соловьева
Госавтоинспекция предупредила водителей Удмуртии о запрете управления автомобилем в пьяном виде
Ижевчанка прятала в своей квартире мужа, у которого не было регистрации
Мошенник обманул пенсионерку из Удмуртии и пытался украсть у нее 60 тысяч рублей
Первым замруководителя администрации главы Удмуртии стал московский чиновник
По факту ДТП с участием пассажирской маршрутки в Удмуртии начата прокурорская проверка
Абонент Tele2 снял киноновеллу о счастье
Группа «План Ломоносова» представила в Ижевске панк-поэму «Облако в штанах» и песню «Я любовь»
Ижевчанам навязывают покупку фильтров для воды
Водитель машины «Форд» сбил лося в Удмуртии
Автомобиль «Рено-Логан» взрезался в остановку на автодороге «Кизнер-Грахово»
Новые дорожные знаки появятся на улицах Ижевска
Александр Бречалов примет участие в благотворительном проекте «Мечтай со мной»
В Удмуртии разыскивают двоих пропавших детей
В Удмуртии появилась четвертая робото-ферма