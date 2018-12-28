Жители Ижевска любят больше кошек, чем собак

СЕГОДНЯ 13:22 2018-12-28T13:22:10+03:00

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Жители Ижевска любят больше, на 22% кошек, чем собак и в рейтинге стал девятым из 12 городов, где любят кошек. Об этом сообщают специалисты Авито.

По итогам 2018 года кошек было продано больше, чем собак. Собак продавали почти в четыре раза дороже, чем кошек.

Породы, которым отдают предпочтение горожане – шотландская кошка и шпиц. Интересно, что в прошлом году те же породы были востребованы среди населения.

В 2018 году собаку в Ижевске можно было купить за 12254 рубля, в кошку – до 2924 рублей. Дороже всего за собаку просят в Москве – 19808 рублей, а за кота 8333 рубля. Дешевле всего можно купить собаку в Барнауле – 7906 рублей, а кошку в Ульяновске – 2182 рубля.

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