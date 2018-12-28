2018-12-28T15:25:41+03:00
Общество

Сергей Коновалов и Александр Старцев претендуют на пост главы города Глазов

Ранее заявились восемь человек
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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28 декабря, в пятницу состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы города Глазов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- Все кандидаты достойно себя показали, и даже с теми, кто не прошёл в финал, рассматриваются возможности дальнейшего сотрудничества. Сегодня были выбраны самые лучшие, разница между финалистами и третьим местом составила более 100 баллов, - пояснил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

Все восемь заявленных претендентов показали свою концепцию развития города Глазов, по итогам заседания были выбраны два человека – Сергей Коновалов, который набрал 473 балла и Александр Старцев у него 423 балла.

29 декабря, в субботу будет объявлено имя нового главы Глазова.

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