2018-12-28T18:50:38+03:00
Происшествия

При пожаре в пятиэтажном доме в Удмуртии сотрудники МЧС спасли 11 человек

Сообщение о сильном задымлении поступило в 04:16 утра
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Сообщение о задымлении одного из пятиэтажных домов в Сарапуле постипило около 04:16 утра 20 декабря. На место происшествия выехали пожарные расчеты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

При пожаре в пятиэтажном доме в Удмуртии в городе Сарапул сотрудники МЧС спасли 11 человек.

- Густой черный дым слишком быстро наполнял помещения и поднимался по этажам, все сильнее усложняя обстановку, оставляя все меньше и меньше шансов на спасение и самоэвакуацию жителей данного дома. Сначала пожарные вывели семью из пяти человек, после этого стали проверять остальные помещения, так нашли еще шесть человек, - сообщает ведомство.

Всего из дома было эвакуировано 30 человек, девять из которых дети. Причины пожара устанавливаются.

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