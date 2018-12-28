При пожаре в пятиэтажном доме в Удмуртии сотрудники МЧС спасли 11 человек

СЕГОДНЯ 17:13 2018-12-28T18:50:38+03:00

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Сообщение о задымлении одного из пятиэтажных домов в Сарапуле постипило около 04:16 утра 20 декабря. На место происшествия выехали пожарные расчеты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

При пожаре в пятиэтажном доме в Удмуртии в городе Сарапул сотрудники МЧС спасли 11 человек.

- Густой черный дым слишком быстро наполнял помещения и поднимался по этажам, все сильнее усложняя обстановку, оставляя все меньше и меньше шансов на спасение и самоэвакуацию жителей данного дома. Сначала пожарные вывели семью из пяти человек, после этого стали проверять остальные помещения, так нашли еще шесть человек, - сообщает ведомство.

Всего из дома было эвакуировано 30 человек, девять из которых дети. Причины пожара устанавливаются.

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