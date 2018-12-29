2018-12-29T14:20:24+03:00
Общество

Регоператор Удмуртии опубликовал график работы горячей линии и диспетчерских в новогодние праздники

Горячая линия будет работать 12 часов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: архивФото: архив
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С 1 января 2019 года во всех регионах России запускается новая система обращения с ТКО. Регоператор по обращению с отходами в Удмуртии опубликовал график работы в новогодние праздники.

Горячая линия Регоператора будет работать 12 часов, с 8:00 до 20:00, также в каждом регионе будут работать диспетчерские службы перевозки. Жители и юрлица могут обратиться за информацией о графике вывоза мусора и местах сбора отходов.

Телефоны диспетчерских служб в каждом районе Удмуртии выложены в официальных аккаунтах в сетях ВКонтакте и Фейсбук «Региональный оператор ООО «Спецавтохозяйство» и на сайте.

Также регоператор по обращению с отходами будет работать без выходных, со 2 января работает и договорной отдел, телефон 8 (3412) 570-454. Юрлица в праздничные дни смогут заключить договор на вывоз отходов, получить оригиналы уже подписанных документов, а также обратиться за информацией по заключению договора, уточнению графиков и мест вывоза мусора.

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