2018-12-29T14:21:41+03:00
Политика

В Удмуртии выбрали главу города Глазова

Им стал Сергей Коновалов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: www.komos.ruФото: www.komos.ru
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В Удмуртии путем тайного голосования выбрали главу города Глазов. Им стал Сергей Коновалов, ранее занимавший пост заместителя вице-президента одной из производственных площадок ООО «МИЛКОМ».

За Сергея Коновалова проголосовало 22 из 23 присутствующих депутатов на сессии 29 декабря. Пост главы Глазова он будет занимать пять лет.

Напомним, что на должность главы города заявлялись восемь претендентов (подробнее).

А после заседания конкурсной комиссии было определено два финалиста (подробнее).

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