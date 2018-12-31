Ижевск оказался на 3 месте в рейтинге непьющих новогодних городов
Более 50% горожан откажутся от алкоголя за праздничным столом
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Аналитическое агентство «Промрейтинг» провело исследование, как проводят жители Поволжья Новый год. Согласно полученным данным, в рейтинге самых трезвых новогодних городов Ижевск занял 3 место. Отказаться от алкоголя собираются 50, 4%.
На первом и втором местах оказались Уфа и Чебоксары. Процент непьющих жителей там составил 54,21% и 51,67% соответственно.
Также исследование выявило, что ижевчане живой ели предпочитают искусственную.
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