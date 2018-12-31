2018-12-31T13:51:25+03:00
Общество

Ижевск оказался на 3 месте в рейтинге непьющих новогодних городов

Более 50% горожан откажутся от алкоголя за праздничным столом
Анастасия Волкова
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ФОТО: АрхивФОТО: Архив
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Аналитическое агентство «Промрейтинг» провело исследование, как проводят жители Поволжья Новый год. Согласно полученным данным, в рейтинге самых трезвых новогодних городов Ижевск занял 3 место. Отказаться от алкоголя собираются 50, 4%.

На первом и втором местах оказались Уфа и Чебоксары. Процент непьющих жителей там составил 54,21% и 51,67% соответственно.

Также исследование выявило, что ижевчане живой ели предпочитают искусственную.

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