2019-01-02T18:12:25+03:00
Общество

Более 100 ижевчан примут участие в танцевальном флешмобе «Удмуртия заряжает»

Он пройдет 3 января на Центральной площади
Екатерина Остина
Поделиться:
Более 100 ижевчан примут участие в танцевальном флешмобе «Удмуртия заряжает»Более 100 ижевчан примут участие в танцевальном флешмобе «Удмуртия заряжает»Фото: Эдуард КАРИПОВ
Изменить размер текста:

Более 100 человек примут участие в танцевальном флешмобе «Удмуртия заряжает». Он пройдет на Центральной площади 3 января. Так, собравшиеся исполнят танец и заведут большой хоровод вокруг главной елки города.

Кроме того, ижевчане смогут увидеть выступления огненного шоу Full HOUSE*, «Аут лайн» (Глазов), театра огня и света LUNA (Ижевск), шоу «Огнелайт» (Ижевск) и файер-шоу «Пламя огня» из Перми. В течение двух часов всех гостей праздника будут развлекать танцевальные коллективы NEXT-PRO и ACCENT danse, Вертикаль и вокалистка Александра Муканова. Мероприятие начнется в 19:00 и завершится в 21:00. В конце вечера жители смогут увидеть праздничный салют.

*фулл хаус, луна, некст-про, ассент дэнс

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

- Ижевск – Москва: чего ждать от новых двухэтажных вагонов и какие места лучше покупать? «Комсомолка» собрала отзывы от тех, кто уже опробовал новый состав (Подробности).

- Затмения и звездопады: какие космические явления ждут ижевчан в 2019 году?. «Комсомолка» делится с читателями прогнозом главных астрономических событий наступающего года (Подробности).

Еще больше материалов по теме: «Культура Ижевска»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Четыре пострадавших и машины «всмятку»: в Ижевске произошла авария с участием 6 авто
В феврале в ижевских школах появятся Доски памяти военнослужащим
В Ижевске разыскивают женщину, страдающую от психического расстройства
В Ижевске посмотреть праздничные салюты можно будет со 2 по 6 января
Рыбаки из Удмуртии провалилась под лед в Татарстане
2 января в Ижевске ограничат движение транспорта по Пушкинской
Очевидцы: в Ижевске с 13 этажа дома на Автозаводской выпала женщина
В Ижевске меняют контейнеры для мусора
Ижевский дворник-художник нарисовал на Набережной поросенка
Первый ребенок в 2019 году родился в Ижевске через 10 минут после боя курантов
Более 5 миллионов рублей выделено Минспортом Удмуртии на молодежные проекты в 2018 году
Более 30 пьяных водителей выявили в Удмуртии 31 декабря и в новогоднюю ночь
Фото с оленем и катание на упряжках: в Ижевске пройдет фестиваль креативных саней