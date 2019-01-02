Более 100 ижевчан примут участие в танцевальном флешмобе «Удмуртия заряжает»

2 Янв. 2019 2019-01-02T18:12:25+03:00

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Более 100 человек примут участие в танцевальном флешмобе «Удмуртия заряжает». Он пройдет на Центральной площади 3 января. Так, собравшиеся исполнят танец и заведут большой хоровод вокруг главной елки города.

Кроме того, ижевчане смогут увидеть выступления огненного шоу Full HOUSE*, «Аут лайн» (Глазов), театра огня и света LUNA (Ижевск), шоу «Огнелайт» (Ижевск) и файер-шоу «Пламя огня» из Перми. В течение двух часов всех гостей праздника будут развлекать танцевальные коллективы NEXT-PRO и ACCENT danse, Вертикаль и вокалистка Александра Муканова. Мероприятие начнется в 19:00 и завершится в 21:00. В конце вечера жители смогут увидеть праздничный салют.

*фулл хаус, луна, некст-про, ассент дэнс

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