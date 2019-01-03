2019-01-03T09:16:18+03:00
Общество

В Ижевске показали уникальное световое шоу на здании правительства Удмуртии

Представление длилось около шести минут [фото, видео]
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В среду, 2 января, жителям и гостям Ижевска показали уникальное световое шоу. Действие развернулось на здании республиканского правительства. Специально для того, чтобы его можно было разглядеть лучше, отключили подсветку ледового городка, правительства, части улицы Пушкинской и экран, что на Центральной площади.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

На протяжении почти шести минут здание преображалось буквально на глазах. Основной темой представления стал год Театра, видеоряд транслировали под музыку знаменитого композитора Петра Чайковского. В частности, показали сражение Щелкунчика с Крысиным королем.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Отметим, что световидеошоу было два раза – в 19.10 и 20.10. А в четверг, 3 января, в 19.00 на Центральной площади пройдет фестиваль «Свет. Холод. Огонь», где будет шоу пиротехники. Также на этой площадке пройдет танцевальный флешмоб «Удмуртия зажигает!». Полная программа мероприятий в новогодние праздники есть по ссылке.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

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