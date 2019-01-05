Автомобилистов Удмуртии предупредили об ухудшении видимости на дорогах
Автомобилистов Удмуртии предупреждают об осложнении обстановки на дорогах. По информации Госавтоинспекции МВД по региону, в ближайшие сутки ожидается ухудшение видимости, образование на дорогах снежного наката и гололедицы.
- Госавтоинспекция Удмуртии рекомендует водителям соблюдать безопасную дистанцию, снизить скоростной режим, воздержаться от резких перестроений и минимизировать обгоны на загородных трассах. При недостаточном водительском стаже ГИБДД настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данных дорожных условиях, - сказано в сообщении.
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По прогнозам синоптиков, на территории Удмуртии в течение суток сохранится выпадение осадков в виде снега, возможно осложнение обстановки на автомобильных дорогах, а именно: ухудшение видимости, образование на дорогах снежного наката и гололедицы.
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