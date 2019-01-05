В ДТП на Можгинском тракте в Удмуртии погибли пять человек

5 Янв. 2019 2019-01-05T11:58:30+03:00

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5 января на Можгинском тракте в Удмуртии произошло массовое ДТП, в котором погибли пять человек. Об этом рассказали в 1-ом отделе УГИБДД МВД по республике.

- Сегодня в 11.17 на 104 км трассы Елабуга - Пермь легковой автомобиль Тойота Королла при обгоне совершил столкновение с грузовиком КАМАЗ. В итоге пять человек, находящихся в легковом автомобиле, погибли. Личности и причины ДТП устанавливаются, - сообщает ведомство.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что детей среди погибших не было.

Это уже второе ДТП с погибшими, произошедшее утром. Так, 5 января в Воткинском районе после столкновения с грузовиком погиб водитель Ауди. (продолжение)

В Госавтоинспекции, тем временем, напоминают про плохую видимость на дорогах. (продолжение)