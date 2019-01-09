Движение трамваев №5 и №8 в Ижевске полностью возобновляется

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:58:33+03:00

Все последствия аварии были устранены

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В Ижевске с 9 января полностью возобновляется движение трамваев №5 и №8. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Трамвай №5 будет ходить с интервалами движения в часы пик 6-7 минут, во «внепиковое» время - 12-17 минут.

Трамвай №8 с интервалами движения в часы пик 11-15 минут.

Все последствия аварии на тяговой подстанции в Восточном поселке были устранены.

Напомним, что движение трамваев было приостановлено (подробнее).

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