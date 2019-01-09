9 января в Удмуртии ожидается небольшой снег
В первый рабочий день после длительных выходных в Удмуртии ожидается небольшой снег. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.
Сервис Яндекс погода сообщает, что температура 9 января, в среду, днем будет -12…-11 градусов, ночью -14…-13 градусов, также пройдет небольшой снег.
10 января, в четверг, днем температура днем -15…-14 градусов, ночью -15…-14 градусов, небольшой снег.
11 января, в пятницу, днем температура -13…-12 градусов, ночью -14…-12 градусов, небольшой снег.
12 января, в субботу, станет теплее. Температура днем -9…-8 градусов, ночью -4 градуса, небольшой снег.
13 января, в воскресенье, температура днем -9…-8 градусов, ночью -9 градусов, небольшой снег.
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