2019-01-09T08:39:56+03:00
Общество

9 января в Удмуртии ожидается небольшой снег

А также прогноз погоды на ближайшие дни
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В первый рабочий день после длительных выходных в Удмуртии ожидается небольшой снег. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Сервис Яндекс погода сообщает, что температура 9 января, в среду, днем будет -12…-11 градусов, ночью -14…-13 градусов, также пройдет небольшой снег.

10 января, в четверг, днем температура днем -15…-14 градусов, ночью -15…-14 градусов, небольшой снег.

11 января, в пятницу, днем температура -13…-12 градусов, ночью -14…-12 градусов, небольшой снег.

12 января, в субботу, станет теплее. Температура днем -9…-8 градусов, ночью -4 градуса, небольшой снег.

13 января, в воскресенье, температура днем -9…-8 градусов, ночью -9 градусов, небольшой снег.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Внимание! В Ижевске пропал 48-летний мужчина (подробнее).

Маршруты трамваев №5 и №8 в Ижевске полностью возобновляются (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24