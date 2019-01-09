9 января в Удмуртии ожидается небольшой снег

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:39:56+03:00

А также прогноз погоды на ближайшие дни

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В первый рабочий день после длительных выходных в Удмуртии ожидается небольшой снег. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Сервис Яндекс погода сообщает, что температура 9 января, в среду, днем будет -12…-11 градусов, ночью -14…-13 градусов, также пройдет небольшой снег.

10 января, в четверг, днем температура днем -15…-14 градусов, ночью -15…-14 градусов, небольшой снег.

11 января, в пятницу, днем температура -13…-12 градусов, ночью -14…-12 градусов, небольшой снег.

12 января, в субботу, станет теплее. Температура днем -9…-8 градусов, ночью -4 градуса, небольшой снег.

13 января, в воскресенье, температура днем -9…-8 градусов, ночью -9 градусов, небольшой снег.

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