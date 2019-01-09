Двоих жителей Удмуртии наказали за незаконный оборот денег

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:51:30+03:00

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В Удмуртии двое жителей города Воткинск понесли наказание по статьям «незаконное образование юрлица» и «неправомерный оборот средств платежей». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

- В течение 2017 года подозреваемые незаконно изготавливали поддельные распоряжения о переводе денег коммерческих организаций для того, чтобы незаконно обналичить их и не платить налоги, - сообщает ведомство.

Сотрудники УФСБ по Удмуртии выявили факты совершенного преступления, были возбуждены уголовные дела.

Подсудимые признали вину, им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и два года условно, а также штрафов в размере 100 тысяч рублей и 60 тысяч рублей.

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