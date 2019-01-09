Алкоголь могут начать продавать людям с 21 года: в Удмуртии планируют новый законопроект
В Удмуртии могут начать продавать алкоголь людям, достигшим 21 года. Такой законопроект готовит госсовет республики, об этом сообщил спикер парламента Алексей Прасолов.
- Самый обсуждаемый вопрос – это возрастной ценз на продажу алкоголя, и обсуждать его нужно с участием широкой общественности. Надо у людей спросить. И если народ скажет - да, давайте ограничим с 21 года вообще продажу спиртосодержащих напитков, я думаю, мы пойдём на это - подчеркнул Алексей Прасолов.
Также в 2018 году уже ввели ограничение на продажу вейпов - их могут продавать только совершеннолетним. Сумма штрафа за нарушение будет доходить до 100 000 рублей (подробнее).
Кстати, какие меры примут в отношении кальянных в Удмуртии и несовершеннолетних, которые их посещают? (подробнее).
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