В МВД по Удмуртии прокомментировали ДТП с пятью пострадавшими

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:25:45+03:00

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В МВД по Удмуртии рассказали о некоторых подробностях ДТП, которое произошло 5 января на Можгинском тракте. Напомним, тогда легковой автомобиль Тойота Королла врезался в КАМАЗ при обгоне. Погибли все, кто находились в Тойоте, это пять человек.

- Установлено, что все погибшие были трезвые. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - рассказал заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МВД по Удмуртии Сергей Козлов.

В целом, за время новогодних праздников в Удмуртии произошло 39 ДТП с пострадавшими. Погибло 10 человек, 53 человека получили травмы, в том числе шесть детей. Основная масса аварий была в снежные дни – 4 и 5 января.

- На счет Можгинского тракта могу сказать, что дороги там чистили. Когда ехал на место ДТП, попадалась техника. Но, стоит проехать тот километр, который почистили, он опять оказывался завален. По федеральным трассам дорожные рабочие сделали все, что могли, - сообщил Сергей Григорьевич.

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