2019-01-09T17:36:14+03:00
Происшествия

Жилой дом сгорел в Ижевске

Площадь возгорания составила почти 200 кв метров
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по УдмуртииФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Ижевске, 8 января, в микрорайоне Воложка по улице Интернатная сгорел жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртии.

На место происшествия выехали 4 единицы техники и 16 человек личного состава. Пожар удалось локализовать и еще через 16 минут огонь был потушен. В результате пожара жилой дом был уничтожен.

Обстоятельства происшествия выясняются.

ВАЖНО!

Уважаемые жители Удмуртии! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте правила пожарной безопасности! Телефон доверия ГУ МЧС России по Удмуртской Республике: 8 (3412) 51-99-99.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В МВД по Удмуртии прокомментировали ДТП с пятью пострадавшими (подробнее).

В Завьяловском суде прошло первое открытое заседание по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Каковы итоги заседания читайте здесь.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В течение трех месяцев в Ижевске продлится мультижанровая театральная лаборатория «Про Смыслы»
Должность начальника управления природных ресурсов в администрации Ижевска свободна
Грузоподъемность ледовой переправы в Удмуртии увеличили
Казаки дежурили в праздники на железнодорожном вокзале в Ижевске
Три детских сада Ижевска возобновили работу в 2019 году
Водитель такси в Ижевске расплачивалась в магазинах чужой картой
Регоператор: переход на новую систему обращения с ТКО в Удмуртии прошел без сбоев
Во время новогодних праздников в Удмуртии полицейские получили 11 обращений о пропаже детей
Прошло первое открытое заседание по уголовному делу экс-главы Удмуртии Соловьева
В Удмуртии преступность в 2018 году снизилась, а раскрываемость преступлений повысилась
Разделение АО «Ижавиа» на авиакомпанию и аэропорт может начаться в первом квартале 2019 года
В МВД по Удмуртии прокомментировали ДТП с пятью пострадавшими
В ДТП с участием двух машин в Удмуртии погиб человек
Пьяного угонщика задержали в Удмуртии
Пожилого мужчину ищут в Ижевске
В Удмуртии проводится проверка по факту отравления мужчины стеклоомывающей жидкостью
Алкоголь могут начать продавать людям с 21 года: в Удмуртии планируют новый законопроект
9 января пройдет открытие заседание по делу-экс главы Удмуртии Александра Соловьева
11-летняя девочка из Ижевска пообщалась с патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Все лесопилки в Удмуртии могут взять на контроль
Двоих жителей Удмуртии наказали за незаконный оборот денег
9 января в Удмуртии ожидается небольшой снег
В Ижевске пропал 48-летний мужчина
Движение трамваев №5 и №8 в Ижевске полностью возобновляется
В хоккейной команде «Ижсталь» новые игроки
В Ижевске пройдет конкурс-фестиваль талантов «Хрустальная елка»
В Ижевск прилетели первые «ангелы»