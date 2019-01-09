Жилой дом сгорел в Ижевске

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:36:14+03:00

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В Ижевске, 8 января, в микрорайоне Воложка по улице Интернатная сгорел жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртии.

На место происшествия выехали 4 единицы техники и 16 человек личного состава. Пожар удалось локализовать и еще через 16 минут огонь был потушен. В результате пожара жилой дом был уничтожен.

Обстоятельства происшествия выясняются.

ВАЖНО!

Уважаемые жители Удмуртии! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте правила пожарной безопасности! Телефон доверия ГУ МЧС России по Удмуртской Республике: 8 (3412) 51-99-99.

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