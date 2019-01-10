Сергей Ардашев из Удмуртии включен в состав сборной России по лыжным гонкам

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:33:13+03:00

Он выступит на этапе кубка мира в Германии

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Лыжник из Удмуртии Сергей Ардашев был включен в состав сборной России по лыжным гонкам. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

Команду отбирали на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Германии, который пройдет в с 12 по 13 января.

- В программе соревнований только короткие дисциплины – индивидуальный и командный спринт свободным стилем, - сообщает пресс-служба.

Напомним, что Сергей Ардашев выиграл на Всероссийских лыжных гонках в Тюмени (подробнее).

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