Сергей Ардашев из Удмуртии включен в состав сборной России по лыжным гонкам
Лыжник из Удмуртии Сергей Ардашев был включен в состав сборной России по лыжным гонкам. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.
Команду отбирали на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Германии, который пройдет в с 12 по 13 января.
- В программе соревнований только короткие дисциплины – индивидуальный и командный спринт свободным стилем, - сообщает пресс-служба.
Напомним, что Сергей Ардашев выиграл на Всероссийских лыжных гонках в Тюмени (подробнее).
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