Владимиру Тумаеву, подозреваемому в покушении на убийство в Ижевске, установили время для ознакомления с делом
Индустриальный районный суд Ижевска установил для Владимира Тумаева сроки для ознакомления с уголовным делом, которое составляет 16 томов. Напомним, что бывшего руководителя «Спецгазавтотранс» обвиняют в организации покушения на убийство.
По решению суда бизнесмен должен прочитать дело до 8 февраля 2019 года. После этого начнется уже судебное разбирательство. Владимир Тумаев знакомится с документами с октября 2018 года.
В уголовном деле речь идет о конфликте между Владимиром Тумаевым и его бизнес-партнером. В марте 2017 года на компаньона напали в подъезде дома. Дошло до стрельбы. Однако потерпевшему удалось выжить и было возбуждено уголовное дело.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
В Глазове вынесли приговор местным жителям, у которых нашли целый схрон с оружием. Что изъяли сотрудники ФСБ.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»