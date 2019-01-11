Владимиру Тумаеву, подозреваемому в покушении на убийство в Ижевске, установили время для ознакомления с делом

СЕГОДНЯ 12:10 2019-01-11T12:10:50+03:00

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Индустриальный районный суд Ижевска установил для Владимира Тумаева сроки для ознакомления с уголовным делом, которое составляет 16 томов. Напомним, что бывшего руководителя «Спецгазавтотранс» обвиняют в организации покушения на убийство.

По решению суда бизнесмен должен прочитать дело до 8 февраля 2019 года. После этого начнется уже судебное разбирательство. Владимир Тумаев знакомится с документами с октября 2018 года.

В уголовном деле речь идет о конфликте между Владимиром Тумаевым и его бизнес-партнером. В марте 2017 года на компаньона напали в подъезде дома. Дошло до стрельбы. Однако потерпевшему удалось выжить и было возбуждено уголовное дело.

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