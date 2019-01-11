2019-01-11T12:10:50+03:00
Происшествия

Владимиру Тумаеву, подозреваемому в покушении на убийство в Ижевске, установили время для ознакомления с делом

Экс-руководитель «Спецгазавтотранс» уже три месяца читает дело
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: архивФото: архив
Изменить размер текста:

Индустриальный районный суд Ижевска установил для Владимира Тумаева сроки для ознакомления с уголовным делом, которое составляет 16 томов. Напомним, что бывшего руководителя «Спецгазавтотранс» обвиняют в организации покушения на убийство.

По решению суда бизнесмен должен прочитать дело до 8 февраля 2019 года. После этого начнется уже судебное разбирательство. Владимир Тумаев знакомится с документами с октября 2018 года.

В уголовном деле речь идет о конфликте между Владимиром Тумаевым и его бизнес-партнером. В марте 2017 года на компаньона напали в подъезде дома. Дошло до стрельбы. Однако потерпевшему удалось выжить и было возбуждено уголовное дело.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Глазове вынесли приговор местным жителям, у которых нашли целый схрон с оружием. Что изъяли сотрудники ФСБ.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За месяц 2018 года в Удмуртии куриные яйца подорожали на 31%
В Ижевске двое неизвестных сломали новогоднюю елочку, которую своими силами нарядили жители
В суд передали уголовное дело в отношении мужчины, который угнал автобус и врезался в детскую площадку
Международный фестиваль циркового искусства начнется в Ижевске с 6 марта
Продлили полномочия Александра Прасолова в качестве бизнес-омбудсмена Удмуртии
Ижевчане сами решат, как будет выглядеть лесопосадка на улице Оружейника Драгунова
В Ижевске временно не ходят троллейбусы 2 и 14 маршрутов
В Удмуртии сотрудники полиции нашли двух пропавших школьников
В Москве задержали иностранца, который ударил ножом товарища в Ижевске
Уроженка Ижевска Алина Загитова вошла в книгу про фигурное катание
Жителей Удмуртии осудили за незаконный оборот оружия
В Ижевске на улице Пушкинская произошло массовое ДТП
За 2018 год в Ижевске 102 семьи стали счастливыми родителями двойни
Автобус из Ижевска попал в массовое ДТП в Прикамье: пострадали семь человек
22 современных стадиона могут появиться в Ижевске
В январские праздники в Ижевске пропал мужчина
В Удмуртии бывший руководитель спортивного клуба присвоил деньги, которые выделили на перевозку команды
За 2018 год на коллекторов поступило почти 200 жалоб от жителей Удмуртии
Четверо лыжников из Удмуртии поедут на чемпионат мира среди юниоров
Фестиваль «Всемирный день пельменя» пройдет в Удмуртии с 1 по 9 февраля
Фото: как в Ижевске готовятся к фестивалю «Удмуртский лед»
В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту отмывания миллиона рублей
Уроженец Удмуртии Давид Белявский вошел в эксклюзивный календарь сборной России 2019
Три человека оказались в больнице после столкновения «Рено» и «Лада» в Удмуртии