Улица Юрия Богатырева появилась в Ижевске
Названа улица в честь советского актера театра и кино
Фото: 22-91.ru
Изменить размер текста:
В Ижевске, в микрорайоне Трудовая пчела появилась улица Юрия Богатырева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Название улицы присвоила комиссия содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов.
Юрий Георгиевич Богатырев – народный артист РСФСР, советский актер театра и кино.
Напомним, что жители Удмуртии против присвоения одной из улиц Ижевска имени Александра Солженицына (подробнее).
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Удмуртия стала лидером по росту цен на куриные яйца (подробнее).
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»