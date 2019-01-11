2019-01-11T16:20:59+03:00
Общество

Улица Юрия Богатырева появилась в Ижевске

Названа улица в честь советского актера театра и кино
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 22-91.ruФото: 22-91.ru
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В Ижевске, в микрорайоне Трудовая пчела появилась улица Юрия Богатырева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Название улицы присвоила комиссия содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов.

Юрий Георгиевич Богатырев – народный артист РСФСР, советский актер театра и кино.

Напомним, что жители Удмуртии против присвоения одной из улиц Ижевска имени Александра Солженицына (подробнее).

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