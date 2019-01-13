Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын выиграл спринт на Кубке IBU в Польше

СЕГОДНЯ 08:54 2019-01-13T08:54:44+03:00

В топ-10 спринтерской гонки всего вошли пятеро россиян

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Спортсмен из Удмуртии Александр Поварницын выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в Польше. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, в топ-10 спринта вошли пятеро россиян.

Соревнования прошли 12 января в польском Дужники-Здрой. Александр Поварницын прошел спринт с чистой стрельбой и опередил российского спортсмена Никиту Поршнева, который занял второе место, на 24,9 сек. Бронзу завоевал спортсмен из Норвегии Йоханнес Дале, он отстал от победителя на 25 сек.

Отметим, что в топ-10 спринтерской гонки всего вошли пятеро россиян. В десятке лучших также оказались Эдуард Латыпов (4 место), Алексей Слепов (6 место) и Антон Бабиков (10 место).

Напомним, что Александр Поварницын выиграл серебро на этапе Кубка IBU в Швеции (подробнее).

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